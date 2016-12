Rusia shpall ditë zie për 92 personat që humbën jetën në aksidentin ajror

Shtuar më 25/12/2016, ora 20:46

Presidenti rus, Vladimir Putin, ka njoftuar se do të mbahet një ditë zie kombëtare të hënën në homazh të viktimave të rrëzimit të një avioni ushtarak rus, me 92 persona, në bord në Detin e Zi.“Nesër do të shpallet ditë zie kombëtare ”, deklaroi shefi rus i shtetit në televizionin publik.Autoritetet kanë konfirmuar se nuk ka asnjë shenjë të mbijetuarish nga rrëzimi ai avionit./Albeu.com/