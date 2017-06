Ramush Haradinaj kërkon përfshirjen amerikane në bisedimet me Serbinë

Shtuar më 09/06/2017, ora 23:45

Të dielën më 11 qershor, në Kosovë mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare në të cilat marrin pjesë 26 subjekte politike të të gjitha komuniteteve.Në një intervistë për Zërin e Amerikës, kandidati i koalicionit të Partisë Demokratike, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, Ramush Haradinaj , thotë se synimi i tij është zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit dhe përfshirja amerikane në bisedimet me Serbinë.I pyetur për procesin që mund të përballet nëse bëhet kryeministër, por edhe për procesin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Haradinaj ka thënë se synimi i tij është zhvillimi ekonomik, sundimi i ligjit dhe përfshirja amerikane në bisedime me Serbinë.“Në dojmë me bisedue në mes vete në Kosovë njëherë, pozitë – opozitë, pastaj me të gjithë akterët tjerë që u interesojnë dhe janë në lidhje me zhvillimet e ndërsjella, përfshirë partnerët ndërkombëtarë, BE-në dhe Amerikën. Ne jemi dakord që të vazhdohet një dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë. Kërkojmë prezencën e Amerikës, pra, rolin e Amerikës në dialog . Dialogu për ne është njohje, pra në mes të dy shteteve të pavarura, pra dialog mes fqinjëve. Në asnjë variant nuk e shohim si dialog për tema të brendshme të Kosovës. Ka përfunduar edhe kjo epokë. I kemi dhënë mundësinë edhe kësaj logjike, por shihet se ka ngecur”, tha Haradinaj