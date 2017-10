“Qetësi para stuhisë”, çfarë po paralajmëron Trump?

Shtuar më 06/10/2017, ora 18:45

Presidenti amerikan, Donald Trump , ka bërë disa komente enigmatike pas një takimi me liderët e lartë ushtarakë, duke thënë se momenti mund të jetë “i qetë para stuhisë”, por ka refuzuar të shpjegojë më hollësisht.Këto komente Trump i ka bërë mbrëmë, pas takimit me sekretarin e mbrojtjes, Jim Mattis, këshilltarin për siguri kombëtare, H.R.McMaster, dhe kryesuesin e shtamadhorisë, Joe Dunford, ku ishte diskutuar për Korenë Veriore dhe Iranin.Gjatë takimit në Shtëpinë e Bardhë, Trump ka folur për kërcënimin nga Koreja Veriore dhe parandalimin e Iranit nga prodhimi i armatimit atomik.Ai, po ashtu, u ka bërë presion zyrtarëve që të jenë më të shpejtë për ta furnizuar atë me opsione ushtarake kur kjo është e nevojshme. /albeu.com/