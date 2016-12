Putin: Rusia mund të shkatërrojë NATO-n dhe SHBA-të

Shtuar më 22/12/2016, ora 23:40

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin është mburrur me fuqinë ushtarake të ushtrisë ruse, teksa tha se, ata janë “më të fortë” se Shtetet e Bashkuara dhe NATO.Presidenti rus ka thënë se do më shumë armë nukleare për të siguruar fuqinë totale të Atdheut. Deklaratat, Putin i ka bërë gjatë një mbledhje me bordin e ministrisë së Mbrojtjes në Moskë."Ne mund të themi me besim se për momentin ne jemi më të fortë se çdo agresor i mundshëm”, citohet ai nga mediat lokale.Tensionet mes NATO-s dhe Rusisë janë rritur teksa aktualisht, mjete të shumta ushtarake janë pozicionuar në Evropën Lindore. Të dyja palët kanë vendosur tanke, raketa, aeroplanë luftarak dhe ushtarë në kufirin e diskutueshëm, teksa NATO përgatitet për skenarin më të keq.Edhe marrëdhëniet mes Rusisë dhe SHBA-ve janë tejet të tensionuara pas akuzave të Presidentit Obama se hakerat rusë, nën urdhrat e Putin , kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane për të favorizuar Trump. Akuza këto që janë mohuar nga Kremlini. /albeu.com/