Presidenti çek refuzon të pranojë emigrantë myslimanë në vendin e tij

Shtuar më 27/12/2016, ora 09:29

Presidenti çek, Milos Zeman , ka refuzuar të pranojë emigrantë t myslimanë në vendin e tij."Pranimi i emigrantë ve myslimanë, të cilët janë të vështirë për t'u integruar në territorin tonë, do të krijonte një përzierje kulturore e cila nga ana tjetër, mund të çojë në sulme të mundshme terroriste", ka thënë Zeman gjatë mesazhit të tij të Krishtlindheve të mbajtur këtë të hënë. Zeman , i cili erdhi në pushtet në zgjedhjet në vitin 2013, në mënyrë të përsëritur ka dhënë deklarata që bien ndesh me qëndrimet e aleatëve perëndimorë mbi çështje të tilla si Ukraina dhe kriza e refugjatëve."Kjo është arsyeja pse unë e kundërshtoj idenë se do të ishte mirë për t'i pranuar rreth 6,200 emigrantë", tha Zeman Gjithashtu, Zeman tha se duhet të ndihmohen emigrantet në vendet e origjinës ose në vendet fqinje", dhe përveç ndihmës për Italinë dhe Greqinë, duhet të ndihmohen vende të cilat tha se janë përballura me valë të migrimit, por kurrsesi të pranojë emigrantë në vendin e tij. /albeu.com/