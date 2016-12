Pelegrinë nga e gjithë bota vizitojnë qytetin ku lindi Krishti

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:07

Pelegrinë të krishterë nga e gjithë bota kanë mbushur sheshin përpara kishës së lindjes së Krishtit në Betlehem punonjësit e së cilës, ashtu si dhe forcat e sigurisë ishin të zënë me përgatitjet e fundit përpara kremtimeve të mbrëmjes së sotme.Që në orët e para të ditës, vendas e të huaj janë vënë në radhë përpara vendit të shenjtë ku besohet se erdhi në jetë Jezusi.“Është e mrekullueshme. erdha të shoh vendin ku lindi shpëtimtari ynë Jezu Krisht. Unë jam i krishterë, ndaj për mua ky është një vend dhe një moment tepër special. E adhuroj faktin që e kam mundësinë të vij këtu, ndihem me fat dhe vërtet e bekuar”, thotë një turiste.Këto Krishtlindje, Bbetlehemi sërish do të gjendet përballë vërshimit të njerëzve dhe mungesës së hapësirave nëpër hotele . Turizmi përbën një burim kryesor të ardhurash për ekonominë palestineze dhe falë tij, sigurojnë jetesën rreth 5.000 familje të cilat kanë rreth 5.000 dhoma në gati 46 hotele e bujtina. /albeu.com/