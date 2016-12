Not në temperatura nën zero në Angli për të mbledhur para për bamirësi (VIDEO)

Shtuar më 27/12/2016, ora 16:54

Më shumë se 300 persona morën pjesë në Notimin Vjetor në “Doxing Day” në Cromer të Anglisë.Kjo maratonë që kërkon pjesë marrjen e peronave me guxim ka më shumë se 30 vjet që mbahet dhe ka mbledhur mijëra funte për bamirësi deri më tani.Këtë vit, notuesit mblodhën më shumë se 2.500 funte për RNLI në këtë qytet.“Nuk më kishte shkuar mendja se do ta bëja, por në fakt s’ishte aq keq”, tha njëra nga pjesë marrëset.Ndërsa një pjesë marrës tjetër ka thënë se ka notuar në përkujtim të babait të vet. Ai ka shtuar se familja e tij e ka pasur traditë të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe se ata do ta vazhdojnë traditën. /albeu.com/