Njihuni me "Piloten e vdekjes" që bombardoi Serbinë për 200 orë rresht (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/12/2016, ora 16:12

Nikole Malachowski është pilotja e parë "bombarduese" amerikane , e cila sot e 13 vjet më parë, pikërisht më 24 mars filloi ta gjunjëzojë Serbinë.Ajo ka marrë medalje të ndryshme nderi nga ushtria e SHBA-së.Melachoëski është shquar për përsosmëri të jashtëzakonshme në goditjen e objekteve ushtarake serbe, edhe nëpër qendra të banuara, ose afër qyteteve ku ndodheshin bazat.Me gradën "Majore", pilotja amerikane , Nicole Malachoëski, është dekoruar me medaljet e çmimet më të larta të Ushtrisë Amerikane si "Meritorious Service Medal ", "Air Medal ", "Air Force Commendation Medal ", "Air Force Achievement Medal ", si dhe medaljen "4th Fighter Wing's", të cilën e ka marrë si një heroinë e madhe gjatë fushatës së bombardimeve ajrore në Kosovë, për mbrojtjen e civilëve gjatë bombardimeve.Nikole është femra e parë amerikane në historinë 60-vjeçare të aviacionit që është pjesë e skuadronit bombardues luftarak "Pilotët e vdekjes".Forcat luftarake-ajrore amerikane (The USA Air Force ) kanë gjithsej 568 femra pilote. Nga këto vetëm 71 prej tyre shërbejnë me aeroplanët fluturakë. "Unë, thotë Nicole, do të bëj detyrën, pavarësisht se mund të jem vendosur edhe në qendër të debateve, se si ka mundësi që një femër të kryejë këtë detyrë kaq të vështirë dhe me rrezik të madh për jetën".Për piloten amerikane kanë shkruar e folur jo vetëm gazetat, revistat ushtarake, por edhe gazeta e televizione të njohura në SHBA si CNN, ABC, NBC, FOXNEWS etj. /albeu.com/