Prostituta nxjerr sekretet e terroristit të Las Vegasit: Seks të dhunshëm, më paguante mirë

Shtuar më 09/10/2017, ora 09:45

Marilou Danley ishte një nga prostitutat që frekuentonte vrasësi i Las Vegasit, Stephen Paddock Ajo e përshkroi Paddock si njeri të dhunshëm , paranojak dhe të fiksuar. Prostituta ka thënë se ajo kalonte orë të tëra duke pirë dhe luajtur në kazino me Paddock , dhe se ai e paguante 6000 dollarë për çdo takim.Nëse ai fitonte në kazino , e çonte atë në dhomën e hotelit për të bërë seks shumë të dhunshëm dhe agresiv. Në hetimet e policisë, për të kuptuar se çfarë e ka shtyrë Paddock të kryente krimin, u përfshinë edhe një sërë prostitutash, me të cilat ai takohej gjatë kohë që lëvizte nëpër kazino Prostituta , që takohej më shpesh me të, tha se 64-vjeçari shpesh fliste me ton të lartë për teori konspiracioni, përfshirë edhe se si qeveria amerikane e kishte orkestruar rrë- zimin e kullave binjake më 9 shtator 2001. Prostituta , 27- vjeçare ka folur rreth lidhjes së saj me Paddock , pasi familja e tij tregoi së fundmi se atij i pëlqente të shoqërohej me prostituta . Në dhomën e Paddock hetuesit gjetën një copë letër me numra telefoni, por asnjë shënim vetëvrasjeje apo të vrasjes në masë. Hetuesit thanë se besojnë që Paddock e kreu masakrën nga hoteli “Mandalay Bay” i vetëm.“NBC Neës” kishte raportuar se një karikues misterioz, që nuk përputhej me asnjë nga telefonat e Paddock , u gjet në atë dhomë, duke ngritur dyshime se aty mund të ketë pasur një tjetër person të pranishëm. Por më vonë, Policia tha se ata tani kanë gjetur përputhshmëri me të gjithë karikuesit dhe telefonat e gjetur që i përkisnin Paddock . /albeu.com/