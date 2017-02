Çmimet e çmendura, një apartament në Nju Jork kushton më pak se në Tiranë

Shtuar më 13/02/2017, ora 09:48

Të blesh një apartament në Tiranë, bazuar në të ardhurat për frymë të qytetarëve, kushton disa herë më shtrenjt se sa një apartament në Milano e Pari.Bazuar në një indeks të "Numbeo.com", rendit 269 qytete në botë, sipas raportit të çmimit mbi të ardhurat, që është treguesi më i mirë për të matur përballueshmërinë për blerjen e një apartamenti (sa më i ulët ky indeks aq më mirë është).Tirana gjendet në vendin e 235, duke u renditur mes qyteteve ku është më e vështirë për të blerë një shtëpi me të ardhurat e disponueshme. Parisi në Francë dhe Milano në Itali renditen përkatësisht në vendet e 231 dhe 232. Akoma më i lirë është Një Jorku, që gjendet në vendin e 194.Ky indeks, sipas Numbeo, llogaritet përgjithësisht si raport i çmimeve mesatare të apartamenteve ndaj të ardhurave mesatare të disponueshme të familjeve, të shprehura si vite të ardhurash.Ai merr në konsideratë të ardhurat e disponueshme neto, një apartament mesatar prej 90 metra katror dhe çmimin për metër katror (si një mesatare e çmimit në qendër dhenë periferi të qytetit).Në Tiranë, sipas këtij indeksi duhen 17.4 vite të ardhura për të blerë një apartament , ndërsa në Milano, një familjeje i duhen 17 vite, në Parit 16.8 vite. Në Nju Jork duhen 12.7 vite, në Zyrih 10.1. Edhe në Vjenë, një destinacion shumë i preferuar i Europës, mjaftojnë 13.7 vite.Në rajon , qyteti ku familjeve u duhet më pak vite të ardhura për të blerë një apartament është Sarajeva, me 12.9 vite.Në Shkup ky tregues është 15.6, në Podgoricë 14.1, Sofia dhe Selaniku e kanë 9.1, Athina 10.4. Qyteti më i shtrenjtë i rajonit, sipas fuqisë blerëse është Beogradi, me 21.5 vite.Në Europë, më si shtrenjti është Londra, ku do të duheshin 27 vite të ardhura për të blerë një apartament Beogradi dhe Tirana më të shtrenjtët në rajon Edhe në vlerë absolute, çmimet e apartamenteve në qendër të kryeqytetit janë ndër më të shtrenjtat në rajon , së bashku me Brogradin. Aktualisht çmimet e apartamenteve brenda unazës në Tiranë variojnë nga 1200-2000 euro për metër katror , por ka dhe disa zona që janë shtrenjtuar ndjeshëm.Në zonën e televizionit shqiptar, çmimi i apartamenteve ka arritur në 3,000 euro për metër katror . Tendenca është në rritje. Banka e Shqipërisë konfirmoi së fundmi se indeksi i çimeve të banesave në kryeqytet u rrit me rreth 4% në tremujorin e fundit. Agjentët e real estate dhe ndërtuesit presin që kjo tendencë të vazhdojë edhe këtë vit.Aktualisht nivelin më të lartë të çmimeve në rajon për qendrën e ka Beogradi, me mesatarisht 2000 euro për metër katror , por për hyrjet luksoze arrin edhe në 4000 euro , sipas Eurobank Property Services. Çmime mes 1500-2000 euro /m2 ka dhe Pogdorica.Në rajon , më i lirë mbetet kryeqyteti i Maqedonisë, ku çmimet po bien që prej vitit 2011, pas një rimëkëmbjeje të shkurtër në 2010-n. Në Shkup, çmimi mesatar i banesave ra me 1.8% në 2015-n në MKD 52,916 (USD 963) për metër katror , në raport me vitin e mëparshëm, sipas institutit maqedonas të statistikave.Në Sarajevë, çmimet mesatare të apartamenteve në qendër janë rreth 1400 euro /m2.Por, ndryshe nga qendra, periferia në Tiranë është më e lira në rajon dhe luhatet mes 450-600 euro për metër katror , ndërsa në vendet e rajonit është minimum 800 euro /m2. /albeu.com/