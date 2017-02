Çmenden amerikanët, Melania Trump "ha" diamante (FOTO LAJM)

Shtuar më 29/01/2017, ora 12:16

Zonja e Parë e SHBA-ve, ka mbuluar gjithë kopertinën e muajit shkurt të edicionit meksikan të "Vanity Fair", duke "ngrënë" diamante , ka shkaktuar reagimin e shumë përforuesve të "Twitter", pasi presidenti Trump tha se do të ndërtojë murin kundër emigrantëve në kufi me Meksikën Nuk kanë kaluar shumë ditë që nga inaugurimi i Trumpit, ndërsa që tani ai ka shkaktuar trazira në SHBA dhe në botë për ndërtimin e murit me Meksikën dhe për firmosjen e dekretit për ndalimin e refgjatëve nga 7 vendet myslimane për të shkelur në SHBA. /albeu.com/