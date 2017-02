Melanie Trump padit "Daily Mail", shkruajti se punonte si "shoqëruese e miliarderëve" (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/02/2017, ora 11:40

Zonja e parë e SHBA-vë, Melanie Trump ka ngritur një padi ndaj blogut "Webster Tarpley" dhe "Daily Mail " për një lajm ku thuhej se ajo kishte punuar si shoqëruese e njerëzve të pasur.Kjo është padia e dytë prej Melanias ndaj kësaj gazete. Melanie kishte ngritur edhe një padi tjetër ndaj kësaj gazete, por që një gjykatë të Marylandit e kishte refuzuar me arsyetimin se nuk merret me të tilla padi Bashkëshortja e presidentit të 45-të të SHBA-ve, Donald Trump, ka kërkuar dëmshpërblim prej të paktën 150 milionë dollarësh, transmeton "Telegraf". Padi është ngritur edhe kundër blogut "Webster Tarpley" në lidhje me shkrime të tilla, ndërsa "Daily Mail " është detyruar të fshijë shkrimin prej ueb-faqes, por nuk ka kërkuar falje publike. /albeu.com/