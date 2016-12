Mbytet anija në Egje, shpëton ekuipazhi

Shtuar më 24/12/2016, ora 21:48

Një anije transporti është përplasur e më pas është mbytur në brigjet shkëmbore të ishullit Andros në detin Egje.Sipas autoriteteve greke, anija “Cabrera” po lundronte në det me destinacion Finlandën, e ngarkuar me 3.500 tonë hekur.Ende nuk dihen rrethanat e devijimit të kursit të saj dhe përplasja me shkëmbinjtë e ishullit Andros , por roja bregdetare sqaroi se mbas përplasjes mjeti lundrues u dëmtua duke futur ujë në hambarë e më pas u fundos.Menjëherë në zonë mbërritën tre rimorkiatorë dhe një helikopter, i cili mundi të shpëtojë 9 anëtarët e ekuipazhit, të cilët u dërguan në spital në gjendje ipotermie, por për fat të mirë janë jashtë rrezikut për jetën, njofton tch. bregdetare njoftoi se në bordin e anijes gjendeshin më shumë se 20.000 litra naftë, çka pritet të krijojnë ndotje.Autoritet thanë më tej se në temperatura e ujërave detare ishte afër zero gradë, ndërsa dallgët llogariteshin në 7-8 ballë./albeu.com/