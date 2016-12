LAJMI I FUNDIT / Terroristi i Berlinit gjendet i vdekur në Itali

Shtuar më 23/12/2016, ora 10:40

I dyshuari për sulmin me kamion në tregun e Krishtlindjeve në Berlin Amri , 24 vjeç, është vrarë në një shkëmbim zjarri në Milano të Italisë, raportojnë mediet ndërkombëtare.Sipas "La Stampa", terroristi mbeti i vrarë teksa policia e kishte ndaluar për një kontroll rutinë, por pas kërkesës për të ndaluar pati përleshje me armë me karabinierët.Ka qenë policia italiane që ka dhënë lajmin e më pas ai u publikua nga gjithë mediat e huaja.Kujtojmë se sulmi ka ndodhur të hënën, ku i dyshuari Anis Amri , ka hyrë me kamion përmes turmës së njerëzve në një treg të Krishtlindjeve në Berlin , ku mbetën të vdekur 12 persona dhe 60 të tjerë të plagosur. /albeu.com/