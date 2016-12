LAJMI I FUNDIT / Merret peng avioni me 118 pasagjerë në bord (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/12/2016, ora 12:19

Një avion libian pasagjerësh A320 i linjës "Afriqiyah Airways" që po fluturonte nga Libia, me 118 persona në bord , është marrë peng dhe më ka kryer një ulje urgjente në Maltë pas kërcënimeve me bombë të dy rrëmbyesve. Lajmi për marrjen peng të avionit e ka konfirmuar edhe vetë kryeministri i Maltës, Joseph Muscat, i cili ka shkruar në "Twitter" se bëhet fjalë rrëmbim.Ndërkohë, autoritetet dhe ekipet e shpëtimit janë në vendngjarje, por ende nuk ka asnjë informacion më të detajuar lidhur me rrëmbimin. /albeu.com/