Kurrë mos u dorëzo! Kjo është një histori që të frymëzon (VIDEO)

Shtuar më 25/04/2017, ora 11:50

Atij i vdiq babai kur ishte pesë vjeç duke jetuar vetëm me nënën. Në moshën 16-vjeçare u detyrua të lërë shkollën për të punuar, ndërkohë që kur ishte ende adoleshent, në moshën 17 vjeçare e larguan katër herë nga puna për arsye të ndryshme.U martua kur ishte 18 vjeç dhe u bë baba një vit më vonë. Mosha 20-vjeçare e gjeti të divorcuar, kur bashkëshortja e braktisi duke marrë me vete edhe vajzën.Gjatë kësaj periudhe tentoi të hynte në disa universitete duke u refuzuar. Ndërkohë filloi të bënte punë të rëndomta deri në moshën 65-vjeçare, kur edhe doli në pension.Me 105 dollar në xhep nuk dinte ç'të bënte duke tentuar edhe vetëvrasjen. Pastaj u kujtua se ai dinte të gatuante mirë.Mori disa para borxh dhe filloi të servirte recetën e tij shtëpi më shtëpi Disa vite me vonë, ai u bë pronari i një numri të madh restorantesh, ndërsa sot miliarde njerëz kanë provuar recetën e tij.Ai është Kolonel Harland Sanders, themeluesi i Kentucky Fried Chicken. /Përgatiti: Albeu.com/