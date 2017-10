Kjo bombë mund ta paralizojë Korenë e Veriut

Shtuar më 08/10/2017, ora 22:25

Koreja e Jugut thotë se ka zhvilluar teknologji të re për të prodhuar bomba grafiti të aftë për të paralizuar furnizimin me energji elektrike të Koresë së Veriut në rast lufte.“Të gjitha teknologjitë për zhvillimin e bomba -grafit të udhëhequr nga agjencia e mbrojtjes e Koresë së Jugut janë siguruar. Jemi në fazën ku ne mund të ndërtojmë bomba në çdo kohë “, tha një zyrtar i ushtrisë për agjencinë e lajmeve Yonhap të dielën. Bomba e grafitit është një municion jo vdekjeprurës që përdoret për të çaktivizuar rrjetet e armikut. Ajo përmban fije të përsosura të karbonit, të cilat formojnë një re të dendur kur shpërthen bomba . Fibrat e karbonit rrinë në linjat e energjisë, duke shkaktuar shkurtime dhe ndërprerje të furnizimit me energji Bomba , megjithatë, thuhet se është joefektive ndaj kabllove të izoluar të energjisë, dhe gjithashtu mund të kundërshtohet thjesht duke mbyllur rrjetin derisa toka e karbonit të “pastrohet”.Arma është zhvilluar nga Agjencia e Koresë së Jugut për Zhvillimin e Mbrojtjes, si pjesë e të ashtuquajturit “Kill Chain” – një doktrinë parandaluese kundër Veriut.Të tilla bomba u përdorën gjatë Luftës së Gjirit të 1990-ës, duke i privuar Irakun 85 për qind të furnizimit me energji Një variant i lirë i municioneve, bomba grumbulluese grafit BLU-114 / B, u përdor në vitin 1999 gjatë sulmit të NATO-s në Serbi. Bomba preku 70 për qind të të rrjetit të furnizimit me energji elektrike të vendit. Serbët reaguan menjëherë, porNATO ndërhyri në përdorimin e municioneve konvencionale kundër rrjetit serb të energjisë.