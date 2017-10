Kim Jong-un i jep motrës së tij më shumë pushtet

Shtuar më 08/10/2017, ora 17:00

Udhëheqësi suprem i Koresë së Veriut , Kim Jong-un , i ka dhënë motrës së tij më shumë pushtet duke e promovuar atë në trupin më të lartë vendimmarrës të vendit.Kim Yo-jong, vajza më e vogël e udhëheqësit të ndjerë Kim Jong-il, do të zëvendësojë hallën e saj si anëtare e Partisë së Punëtorëve.Zonja Kim, 30 vjeç, u referua si zyrtare e lartë e partisë tre vjet më parë.Familja Kim ka qeverisur me Korenë e Veriut që pas krijimit të shtetit pas Luftës së Dytë Botërore në vitin 1948.Zonja Kim, e cila shpesh është shfaqur së bashku me vëllain e saj në publik dhe mendohet se ka qenë përgjegjëse për imazhin e tij publik, tashmë kishte ndikim si zëvendës-drejtore e departamentit të propagandës.Ajo është në listën e zezë nga Shtetet e Bashkuara për shkak të lidhjeve të dyshuara me abuzimet e të drejtave të njeriut në Korenë e Veriut Promovimi i saj u bë i ditur nga Kim Jong-un në një takim partiak të shtunën si pjesë e një riorganizimi që përfshin dhjetëra zyrtarë të tjerë të lartë. /albeu.com/