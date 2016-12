Kim Jong-un godet sërish: Adhuroni gjyshen time, jo Krishtin!

Shtuar më 27/12/2016, ora 23:46

Pasi ka ekzekutuar shumë njerëz të besuar afër tij për arsye nga më të çuditshmet, lideri i Koresë së Veriut ka vendosur së fundi të ndalojë edhe festimin e Krishtlindjeve Sipas “New York Post”, Kim Yong Un ka urdhëruar koreano-veriorët që në vend të Jezu Krishtit të adhurojnë gjyshen e tij Kim Jong Suk, e cila ka lindur në prag të Krishtlindjeve në vitin 1919.Ajo ishte gruaja e diktatorit të parë të Koresë së Veriut , Kim Il Sung, dhe nëna e ish-udhëheqësit Kim Jong Il-it, ndërsa vdiq në rrethana misterioze në vitin 1949. Shumë njerëz e quajnë “Nëna e shenjtë e Revolucionit” dhe kryejnë homazhe pranë varrit të saj.Diktatori ka ndaluar gjithashtu qytetarët të vendosin edhe Pemën e Krishtlindjeve . Këtë fiksim e kishte që prej vitit 2014-të kur mori vesh se Koreja e Jugut planifikonte të ngrinte një pemë të madhe Krishtlindjesh përgjatë kufirit, çka nuk e bëri kurrë, pasi Kim Jong Un kërcënoi se do të niste luftën me ta.Por pavarësisht nga urrejtja e tij për pemët e Krishtlindjeve , ato mund t’i gjesh në dyqanet apo restorantet luksoze të Phenianit, por janë të zhveshura nga zbukurimet me simbole fetare.Pheniani, njihet si qyteti me më shumë të krishterë në Korenë e Veriut , por gjithçka ndryshoi në fillim të viteve ’50, kur autoritetet ndaluan fenë e krishterë në vend.Sipas grupeve për të drejtat e njeriut, rreth 70,000 të krishterë besohet të jenë burgosur në kampe përqendrimi thjesht për shkak të besimit të tyre. /albeu.com/