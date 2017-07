Këto janë destinacionet më të vizituara të botës nënujore (FOTO LAJM)

Shtuar më 12/07/2017, ora 11:25

Oqeani dhe thellësitë e tij.Vendi më i frikshëm për disa dhe më i preferuari për të tjerë.Fakti që 71 për qind e sipërfaqes së Tokës është e mbuluar me ujë, i bën të pasionuarit e botës nënujore edhe me kureshtarë për të zbuluar sa më shumë në lidhje me të dhe me mrekullitë në brendësi të saj.Më poshtë do të njiheni me 10 prej destinacioneve më të frekuentuara të botës së mrekullueshme nënujore Ishulli Anacapa, KaliforniEilat, IzraelCairns, Australi Bora , Polinezia Franceze Ishulli Darwin, GalapagosKoh Tao, Tailandë Ishulli Ishigaki, JaponiTulum, MeksikëAmbergris, Belize