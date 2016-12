Ja vendi dhe kufoma e terroristit Anis Amri në Milano (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:15

Në Milano të Italisë është vrarë sot i dyshuari për sulmin në Berlin, Anis Lajmin e ka njoftuar agjencia italiane e lajmeve "Ansa", e cila shkruan se 24-vjeçari nga Tunizia, Anis Amri është vrarë nga policia gjatë shkëmbimit të të shtënave me armë zjarri.Në njoftimet e para thuhet se Anis Amri është identifikuar gjatë një kontrolli të rregull të policisë.Ai ka qëlluar i pari në drejtim të policisë me armë zjarri, por nuk ka të dhëna për pasoja të tjera në njerëz. Amri ishte duke lëvizur në këmbë kur policia i ka kërkuar të identifikohet.Në vend të dokumenteve, ai ka nxerrë armët dhe ka qëlluar.Autoritetet gjermane thonë se menjëherë kanë kontaktuar autoritetet italiane dhe janë në fazën e shpjegimit të ngjarjes.Autoritetet gjermane dyshojnë Anis Amrin për sulm në Berlin ku janë vrarë të paktën 12 persona dhe janë plagosur rreth 50.Në kamion janë gjetur dokumente me emrin e tij si dhe gjurmët e gishtërinjëve. /albeu.com/