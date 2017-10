Ja si i është përshtatur Melania Trump, Muajit të Trashëgimisë Spanjolle (FOTO LAJM)

Shtuar më 07/10/2017, ora 17:19

Melania Trump u paraqit me një veshje tejet festive teksa mbështeste bashkëshortin e saj në një venet të mbajtur në kuadër të Muajit të Trashëgimisë Spanjolle Pjesa e poshtme e kostumit të 47-vjeçares dukej e frymëzuar nga kultura latine, duke zgjedhur një fund të kuq të ndezur me një mbulesë të sirenë të ngulitur që kujtonte fundet tradicionale të flamenkos.Ndërkohë, që sa i përket bustit ajo kishte zgjedhur një triko të bardhë që ngjante me ato të veshura nga Jayne Mansfield, Marilyn Monroe dhe Jane Russell të cilat e sollën si nga vitet ’40 dhe ’50./albeu.com/