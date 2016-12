Ja pse u liruan dy vëllezërit kosovarë që dyshoheshin për terrorizëm në Gjermani

Shtuar më 25/12/2016, ora 08:20

Dy vëllezërit me origjinë nga Kosova , të cilët u arrestuan në Dusiburg nën dyshimet për përgatitjen e një sulmi terrorist, janë liruar Vëllezërit 28 dhe 31 vjeç me origjinë nga Kosova , janë liruar nga paraburgimi në Esen, pasi që hetuesia nuk ka mundur të dëshmojë se ata vërtetë kanë përgatitur ndonjë sulm terrorist.Policia ka thënë se janë liruar për shkak se "përkundër hetimeve intensive, dyshimet për përkatësinë e dy vëllezërve nuk janë konfirmuar".Hetuesia ka konstatuar se sipas të dhënave të deritanishme, ata nuk paraqesin ndonjë rrezik për sulme të mundshme raporton "Blic".Dy shtetasit nga Kosova janë arrestuar para dy ditësh, në pjesën Marxloh të Duisburgut, pas paralajmërimeve të organeve të sigurisë se ata do të kryenin sulme në qendrën tregtare Centro në Oberhauzen. /albeu.com/