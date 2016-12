Ja kush është zëdhënësi i ardhshëm i Shtëpisë së Bardhë

Shtuar më 23/12/2016, ora 11:05

Presidenti i ardhshëm i SHBA-ve, Donald Trump, ka njoftuar se ka përfunduar me formimin e ekipit të tij të komunikimit , duke bërë zëdhënësin aktual të partisë republikane zërin e Shtëpisë së Bardhë dhe të administratës së tij të ardhshme.Sean Spicer u emërua zëdhënës i ekzekutivit dhe do të ngarkohet gjithashtu me marrëdhëniet me median.Tre persona të tjerë janë emëruar gjithashtu në ekipin e tij të komunikimit Jason Miller, drejtor komunikimit , Dan Scavino, drejtor për median sociale dhe Hope Hicks, që është zëdhënësi aktual i ekipit të tranzicionit të presidentit të ardhshëm , do të drejtojë strategjinë e komunikimit . /albeu.com/