Grekët gjejnë "dëshminë", ja pse s'duhet të ketë marrëveshje për emrin e Maqedonisë

Shtuar më 14/02/2017, ora 14:20

Sipas një hulumtimi të ekspertëve grekë bazuar në rritjen e popullsisë në botë që nga viti 2010 deri në vitin 2015 "> 2015 , përcjellin se "e ardhmja e religjioneve botërore - projeksione për rritjen e popullatës për vitet 2010- 2015 "> 2015 ", sipas së cilës myslimanët do të jenë popullatë shumicë në Maqedoni deri në vitin 2050".Sipas medive greke, ky është një nga "dëshmitë" për mospranimin e emrit të Maqedonisë."Disa shtete parashikohet se do të kenë shumicë të ndryshme religjioze në vitin 2015 "> 2015 , në krahasim me vitin 2010. Numri i vendeve me shumicë krishtere parashikohet se do të zvogëlohet nga 159 në 151.Krishterët, pritet të jenë nën 50 për qind e popullatës në Australi, Benin, Bosnjë e Hercegovinë, Francë, Holandë, Zelandë të Re, Republika e Maqedonisë dhe në Mbretërinë e Bashkuar.Myslimanët në vitin 2050 pritet të jenë mbi 50 për qind të popullatës në 51 vende, mes të cilëve edhe Maqedonia dhe Nigeria", thuhet në hulumtimin e qendrës "Pju". /albeu.com/