Gjermani / Aeroplani shpërthen në flakë, ka edhe shqiptarë (FOTO LAJM)

Shtuar më 22/12/2016, ora 13:31

Një aeroplan me rreth 170 pasagjerë në bord, ka shpërthyer në flakë.Sipas medieve, raportohet se aeroplani ka pasur një difekt teknik në motorr dhe për pasojë i është dashur të ulet me urgjencë në Munih të Gjermanisë ku dhe ka shpërhyer në flakë.Sipas dëshmitraëve, aeroplani është ulur me urgjencë rreth orës 22:00 në Munchen, pas 30 minutash fluturim nga Shtutgarti dhe se në aeroplan ishin rreth 160-170 udhëtarë, mes të cilëve shqiptarë dhe rreth 30 kanë qenë fëmijë.Zjarrëfikësit kanë mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe kanë neutralizuar flakë t.Sipas autoriteteve të gjithë pasagjerët janë jashtë rrezikut për jetën. /albeu.com/