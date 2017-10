Frikë nga shpërthimi i supervullkanit, 16 milionë jetë në rrezik

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:06

Një tërmet ka goditur Ekuadorin dhe ndezi frikën se supervullkani i vendit mund të godasë dhe të rrezikojë 16 milionë jetë. Tërmeti , duke matur 5.1 në shkallën Rihter, goditi afër qytetit të Palorës, rreth orës 5 të mëngjesit (11am në Mbretërinë e Bashkuar). Tërmeti ka ndezur frikën se supervullkani vdekjeprurës në Chalupas mund të godasë dhe të fshijë 16.3 milionë nga popullsia e vendit.Një shkencëtar i lartë paralajmëroi nëse vullkani shpërthen " do të shkatërronte pothuajse tërësisht shumicën e popullsisë aktuale të Ekuadorit".Boffin, Theofilos Toulkeridis, shtoi: "Në fakt vetëm 5% më së shumti do të mund të mbijetonin bashkë me popullsinë e Galapagos".Nuk dihet nëse tërmeti ka shkaktuar ndonjë dëm apo lëndim.Por nuk është e pazakontë të shohësh tërmetet në këtë pjesë të botës, pasi Amerika e Jugut shtrihet në të ashtuquajturën Unaza e Zjarrtë.Ky është një brez që rrethon pellgun e Paqësorit dhe është i prirur për tërmete të shpeshta dhe shpërthime vullkanike.Është vlerësuar se shpërthimi i fundit i malit ishte rreth 200,000 vjet më parë.Lajmi vjen pasi Daily Star Online zbuloi se Kalifornisë i është thënë të përgatitet për " më të keqen" pas dridhjeve të fundit të Meksikës pas tërmetit të fundit vdekjeprurës.