Franca, Spanja dhe Italia, destinacionet më të mira turistike në BE

Shtuar më 07/07/2017, ora 16:23

Në Bashkimin Evropian (BE), turizmi është mbi të gjitha një çështje e brendshme.Rreth 90 % e netë ve të turizmit në BE janë shpenzuar nga banorët e BE-së, që do të thotë se turistët nga jashtë BE-së përbëjnë vetëm rreth 10% të totalit.Dhe kur udhëtonin, banorët e BE-së shpenzonin pothuajse 85% të netë ve të tyre të turizmit brenda BE-së, me vetëm pak më shumë se 15% destinacione jashtë BE-së.Ndërsa disa rajone të Spanjës, Italisë dhe Francës janë ndër më të mirat nga turistët në BE, Shtetet e Bashkuara dhe Turqia duket se janë destinacionet kryesore, në aspektin e netë ve të shpenzuara, të banorëve të BE kur ata udhëtojnë jashtë BE-së.Ky informacion është nxjerrë nga një raport i botuar nga Eurostat, zyra statistikore e Bashkimit Evropian.Ishujt Canary, Île-de-France dhe Cataluña rajonet më të njohura turistike të BE-sëIshujt Canary të Spanjës mbetën rajoni më i popullarizuar turistik në BE, me 94 milionë qëndrime në natë në vitin 2015. Tre rajonet tjera spanjolle gjithashtu përfshihen në mesin e dhjetë destinacioneve kryesore: Cataluña (75.5 milion netë), ILLES Balears (65.2 milion netë) dhe Andalucia (61.4 milion netë).Franca kishte tre rajonet e saj. Në krye qëndron Ile-de-France me 76.8 milion netë, më pas Provence Alpes-Côte d’Azur (54.6 milion netë) dhe Rhône-Alpes (48.7 milion netë).Rajoni kroat i Jadranska Hrvatska (68.1 milion netë), rajoni italian i Veneto (63.3 milion netë) dhe Inner London në Britaninë e Madhe (44.8 milionë netë në vitin 2012) u renditën gjithashtu midis destinacioneve kryesore të turizmit rajonal të BE-së.Rajoni i Spanjës, Francës dhe Italisë përfshiu 30 destinacionet kryesoreNdër rajonet më të mira turistike në vitin 2015 në terma të mbërritjeve, gjashtë ishin të vendosura në Spanjë (Canarias, Cataluña, Illes Balears, Andalucía, Communidad Valenciana dhe Communidad de Madrid), Francë (Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Aquitaine dhe Bretagne) dhe Italia (Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio dhe Provincia autonoma di Bolzano/Bolzano).Katër nga rajonet më të mira turistike të BE-së ishin në Gjermani (Oberbayern, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern dhe Schleswig-Holstein), dy në Greqi (Notio Aigaio dhe Kriti) dhe Austri (Tirol dhe Salzburg), dhe një në Irlandë, Kroaci (Jadranska Hrvatska), Holanda (Noord-Holland) dhe Mbretëria e Bashkuar (Inner London).Turizmi jashtë BE-së më i zakonshëm për banorët britanikë dhe estonezëNë vitin 2015, më shumë se 1 nga 4 netë t e turizmit u shpenzuan jashtë BE-së nga banorët e Britanisë së Madhe (28.4% në 2013) dhe Estonisë (27.9%). Ato u pasuan nga ato të Belgjikës (23.1%), Kroacia (20.5%), Lituania dhe Austria (të dyja 20.3%) si dhe Luksemburgu (20.2%).Mesatarisht, 15.4% e të gjitha netë ve të turizmit të banorëve të BE-së janë shpenzuar në vendet jashtë BE-së.SHBA dhe Turqia llogariten së bashku për një të katërtën e netë ve të turizmit jashtë BENë nivel të BE-së, Shtetet e Bashkuara mbetën destinacioni kryesor i turistëve të BE-së që udhëtojnë jashtë BE-së në 2015, duke përbërë 13.8% të të gjitha netë ve të shpenzuara nga banorët e BE-së në pjesën tjetër të botës.Në veçanti, Shtetet e Bashkuara ishin destinacioni më i kërkuar për banorët e Irlandës, Francës, Luksemburgut, Hungarisë, Polonisë, Finlandës, Suedisë dhe Britanisë së Madhe.Destinacioni i dytë më i zakonshëm jashtë BE-së për banorët e BE ishte Turqia (10.4% e të gjitha netë ve të turizmit të shpenzuara jashtë BE-së), që prkon edhe me destinacionin kryesor për banorët e Bullgarisë, Republikës Çeke, Gjermanisë, Holandës, Austrisë dhe Rumanisë.