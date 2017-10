E rëndë! E përdhunojnë, më pasi i djegin organet gjenitale me acid

Shtuar më 08/10/2017, ora 17:40

Dy burra janë arrestuar, një shofer i quajtur Panchraj dhe një tjetër që nuk është bërë i ditur emri, për shkak se dyshohet se pasi kanë përdhunuar një grua, e kanë djegur atë me acid në organet gjenitale. Panchraj ka pranuar fajin dhe se nuk ishte i vetëm ditën kur ka ndodhur krimi.“Kam pasur lidhje me të. Unë isha i martuar me dikë tjetër kështu që u distancova nga ajo, por filloi të më bënte presion. I zemëruar me të, e bëra këtë gjë me të”.Gruaja ndodhet në gjendje të rëndë shëndetsore nderkohe që kundër burrave do të merren masa sigurie. /albeu.com/