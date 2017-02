Duterte: Do vras më shumë se 3 mijë njerëz po të jetë e nevojshme për të zhdukur narkomanët

Shtuar më 02/02/2017, ora 23:09

“Ndëshkuesi” i Filipineve, Rodrigo Duterte , ka thënë se do të nënshkruajë një urdhër ekzekutiv që autorizon ushtrinë për t’u bashkuar në luftën kundër drogës , të cilën ai e ka konsideruar “kërcënim për sigurinë kombëtare”.Presidenti theksoi gjithashtu se nuk ka nevojë për kompetenca shtesë të rendit ushtarak në veprim, duke thënë se nuk është e nevojshme shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme.“Ju rrjedh gjak për atë bir kur*e! Sa? 3000? Unë do të vras më shumë në qoftë se është e nevojshme për të hequr qafe përdoruesit e drogës . Mendova se do ta përfundoj fushatën brenda gjashtë muajve!”, tha Duterte , informon Reuters.Reagimi vjen një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes i kërkoi Presidentit që t’i hapte rrugë trupave ushtarake të angazhoheshin në luftën kundër drogës Më shumë se 7,000 njerëz kanë rënë viktima të fushatës anti-drogë që ka ndërmarrë Presidenti Duterte , fushatë e cila ka nisur rreth 7 muaj më parë kur mori pushtetin./albeu.com/