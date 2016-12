Diplomati i vrarë në Ankara, Andrei Karlov shpallet Hero i Rusisë

Shtuar më 22/12/2016, ora 14:01

Ambasadori rus që u vra në Turqi gjatë kësaj jave do të varroset në një ceremoni që organizohet për heronj në Rusi.Zyrtarët e lartë të shtetit kanë bërë nderime pranë arkivolit të hapur me trupin e ambasadorit Andrei Karlov në një ceremoni që është mbajtur në ndërtesën e Ministrisë së Jashtme në Moskë, ndërsa aty të pranishëm kanë qenë edhe të afërmit e diplomatit të vrarë.Ceremonia do të hapet për publikun pak më vonë.Trupi i Karlovit më pas do të dërgohet në Katedralen e "Krishtit Shpëtimtar", afër Kremlinit, ndërsa Patriku ortodoks Kirill, do e udhëheqë shërbimin e funeralit. Diplomati i karrierës është qëlluar për vdekje derisa ishte duke folur në një galeri arti në Ankara, më 19 dhjetor nga një person i cili më pas thirri "Mos e harroni Alepon" dhe deklarime të tjera që dukej se i referoheshin përfshirjes ruse në luftën civile në Siri.Autoritetet turke thanë se vrasësi i Karlovit është Mevlut Mert Altintash, polic 22 vjeçar i cili nuk ka qenë në detyrë në kohën kur e ka kryer vrasjen.Më 21 dhjetor, presidenti rus, Vladimir Putin e ka nënshkruar një dekret përmes së cilës e deklaron Andrei Karlov si Hero të Rusisë, transmeton "Rel". /albeu.com/