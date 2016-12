Deklaratat në Beograd / Ministri i Kosovës zbulon sekretin e Ramës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 23/12/2016, ora 08:52

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, është kritikuar disa herë për ngritjen e çështjes së Trepçës në Beograd , në takimin me kryeministrin serb Aleksandër Vuçiç, edhe pse ai jo pak herë e ka mohuar të ketë folur për këtë gjë.Por, ka qenë ministri i Jashtëm i Kosovës, Enver Hoxhaj , ai i cili ka thënë se dy homologët kanë biseduar për "Trepçën" gjatë takimit të tyre në Beograd Në një intervistë në "Zona e Debatit", Hoxhaj ka pranuar se ka pasur një bisedë paraprake mes palës kosovare dhe kryeministrit Rama për Trepçën. Hoxhaj këtë e ka thënë duke argumentuar se akordohen dhe kanë komunikim ditor me Shqipërinë – madje të shkëlqyeshëm.Duke folur, përsëri, për vizitën e Ramës në Beograd Hoxhaj tha se "koordinim ka pasur, ka dhe do të ketë"."Natyrisht. Kosova është shtet dhe i pavarur, por koordinimi me Shqipërinë është ditor dhe i shkëlqyeshëm."Gjithsesi, ministri kosovar e pranoi se ka pasur një shqetësim për "shpejtësinë me të cilën po lëviz Shqipëria me Beogradin". /albeu.com/