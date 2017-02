Daçiç nuk i kërkon falje Maqedonisë për emrin (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/02/2017, ora 15:41

Shefi i diplomacisë serbe, Ivica Daçiç nuk ka kërkuar falje për çështjen e emrit me Maqedoninë pas polemikave me Shkupin zyrtar rreth njohjes së emrit kushtetues të Maqedonisë.Daçiç gjithashtu ka thënë se serbët janë "budallej" se pse e njohën "Republikën e Maqedonisë" dhe prishën raportet me Greqinë, ndërsa Shkupi zyrtar njohu Kosovën për të cilën Serbia ka pretendime territoriale."Sikurse e dini, ne e kemi njohur atë, sipas emërtimit, Republika e Maqedonisë. Ndërsa a ishte Maqedonia , korrekte në raport me ne, kjo është çështje e raporteve tona bilaterale.Edhe unë qartë e kam thënë, isha konkret dhe i qartë: do të sillemi me Maqedoninë, ashtu siç sillet Maqedonia me ne", ka thënë Daçiç për "TV21".Kujtojmë se polemikat mes Beogradit dhe Shkupit zyrtar, erdhën pas votës që Maqedonia ia dha pro anëtarësimit të Kosovës në UNESCO.I pyetur nëse mendon se i ka borxh opinionit në Maqedoni t'i kërkojë falje për komentet e tij rreth çështjes së emrit, Daçiç është përgjigjur në përgjithësi. /albeu.com/