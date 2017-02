Daçiç në SHBA, i ankohet Trump-it për Kosovën

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 10:22

Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Daçiç i cili ndodhet në Ëashington për Lutjet e Mëngjesit, i është ankuar SHBA-ve pasi disa "akte të pamatura" të Prishtinës mund të destabilizojnë gjithë rajonin, shkruan gazeta serbe "B92"."Ne u takuam me administratën amerikane dhe e informuam për situatën aktuale. Tani ajo që dëshirojmë është të krijojmë kontakt sa më parë me administratën e re amerikane dhe të flasim në mënyrë serioze mbi të ardhmen e gjithë rajonit", ka thënë Daçiç.Sipas tij, interesi i Serbisë është të ketë marrëdhënie të mira me SHBA-të, ndryshe nga administrata e saj e mëhershme. /albeu.com/