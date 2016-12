Bota në alarm: Kujdes, festat e fundvitit mund të jenë të përgjakshme

Shtuar më 24/12/2016, ora 12:36

Sulmet e fundit dhe paralajmërimet e frikshme të terroristëve për më shumë sulme dhe viktima , ka ngjallur shqetësimin e autoritetëve amerikanë në këto festa të fundvitit.Departamenti amerikan i shtetit ka tërhequr vërejtjen për sulme të mundshme ë Egjipt dhe Jordani, ku grupet ekstremiste islamike aktualisht i kanë ndërmarrë disa sulme vdekjeprurëse dhe se në shënjestër të militantëve në mënyrë specifike janë shtetasit e vendeve perëndimore, raporton REL.Njëherësh, agjencia amerikane FBI u ka thënë autoriteteve për zbatim të ligjit dhe stetasve në gjithë vendin, se ata duhet të kenë kujdes të shtuar pasi simpatizuesit e Shtetit Islamik (IS), e kanë publikuar një listë me kishat e Shteteve të Bashkuara dhe kanë bërë thirrje për sulme kundër kishave dhe objekteve e hapësirave të tjera të “tubimeve për festa”.Lista e kishave të Shteteve të Bashkuara ishte postuar në faqet e mediave sociale të militantëve , disa ditë pasi një simpatizues i grupit ekstremist, Shteti Islamik , me një kamion e sulmoi Tregun e Krishtlindjeve në Berlin, ku la 12 viktima ./albeu.com/