Kushti i BE-së: Fatura e Brex-it do paguhet në euro

Shtuar më 21/04/2017, ora 10:59

Bashkimi Europian i ka bërë të ditur Britanisë së Madhe se shuma që ajo do të paguajë për të dalë, do të paguhet në euro në mënyrë që të mbrohet nga luhatjet e stërlinës britanike."Një tërheqje e udhëruar e BM-së nga Unioni kërkon që të përcaktohen detyrimet financiare që duhet të respektohen para tërheqjes", shkruhet në dokumentin e Komisionit."Këto detyrime duhet të përcaktohen në euro dhe pagesat mund tëbëhen gjatë një afati kohor të caktuar dhe të ndarë në disa vite", shkruan "Politico.eu".Kutjojmë se krerët e 27 vendeve anëtare duhet të miratojnë më 29 prill, gjatë një mbledhjeje në Bruksel, orientimet për negociatat me Londrën. /albeu.com/