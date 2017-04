Armë lodra dhe raketa prej druri, e gjithë bota po qesh me ushtrinë e Kim Jong Un (FOTO LAJM)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 27/04/2017, ora 11:25

Koreja e Veriut mbarjti një paradë "madhështore" ushtarake në datëbn 15 prill duke kërcënuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës me armë t më të sofistikuara.Por, ditët e fundit ekspertët kanë hedhur dyshime të forta se në fakt ato që Koreja e Veriut u paraqiti si armë të sofistikuara nuk ishin gjë tjetër veç se imitime prej plastike, përcjell Albeu.com."Armë plastike dhe raketa prej druri, është vërtetë shumë qesharake"., -shprehet eksperti amerikan i inteligjencës ushtarake Michael Pregent.Gjatë paradës u shaqen edhe forcat speciale të Koresë së Veriut duke mbajtur syze të posaçme për luftë, por Pregent thekson se ato nuk janë gjë tjetër veç se syze normale që mund të blejë çdokush."Syzet e ushtarëve në perëndim vijnë në formë harkore me kokën për ta mbrojtur atë gjatë betejes. Ato syze që kishin vendosur ushtarët e Koresë së Veriut janë me kënd dhe janë syze normale"., - thekson ai. /albeu.com/