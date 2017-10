Armë dhe fishekë në dysheme, dalin pamjet horror nga dhoma e terroristit të Vegasit (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/10/2017, ora 22:37

Fotografi të reja shfaqin skenën e tmerrshme, të denja për ndonjë film aksion, ku ekipet e forcave elitare amerikane thyen derën e dhomës së hotelit ku po qëndronte terroristi i Las Vegas dhe e gjetën atë pa shenja jete.Fotografitë shfaqin trupin e pa jetë të Stephen Paddock në dysheme në suitën e tij në Mandalay Bay.64 vjeçari shihet i veshur me rroba dhe këpucë të zeza, çorape të bardha dhe dorëza të zeza.Afër trupit të tij shihet numër i madh armë sh. Ai kishte 29 armë me vete në momentin që filloi të gjuante ndaj turmës që po ndiqte një koncert. Armë t ishin të kalibrave të ndryshme duke filluar nga i famshmi Kallashnikov e deri tek ato me tripod, shkruan Albeu.com.Atij iu gjeten katër automatik të tipit DDM4, disa FN-15 gjysmë-automatike, një kallashnikov dhe një colt AR-15, si edhe armë të tjera duke përfshirë edhe eksplozivë.Ai theu dy xhama të hotelit në dhomën ku qendronte duke i lejuar vetes që të gjuante nga dy pozicione të ndryshme.Në momentin që forcat e SËAT hynë në dhomë ai vrau veten duke mos lejuar që të kapej.58 persona humbën jetën dhe mbi 500 të tjerë u lënduan nga sulmi i të dielës në Las Vegas. /albeu.com/