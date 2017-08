A e dini përse ulëset e aeroplanëve kanë ngjyrë të kaltër?

Shtuar më 16/08/2017, ora 23:41

Për disa transporti ajror mund të jetë pak i tensionueshëm.Fluturoni nëpër një tub metalik i mbushur përplot me karburant të flakueshëm, mbi të gjitha, shkruan Independent.Por që, herën tjetër kur të udhëtoni me aeroplan vini re diçka. Ulëset me ngjyrë të kaltër Mësojeni se ato qëllimshëm janë bërë kështu, për të ju rrethuar me dizajne që ju bëjnë të ndjeheni më të qetë.Ngjyra e kaltër është zbuluar se ndikon në trupin tuaj, pasi ajo është ngjyrë paqeje.