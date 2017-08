Vendosi bast 3 dollarë, fitoi aq shumë sa la pa fjalë edhe menaxherin e kazinosë! (FOTO)

Shtuar më 15/08/2017, ora 22:20

Një burrë nga Kalifornia ka goditur jackpot-in prej 11,8 milionë dollarë duke vendosur një bast prej vetëm 3 dollarë sh.Siç shkruajnë mediat e huaja, bëhet fjalë për burrin e Rodolfo T., i cili ishte duke luajtur me një makinë të lojërave të fatit në “ Fremont Hotel and Casino” në Las Vegas Fremont ka dhënë mijëra jackpote gjatë gjithë historisë së saj 60-vjeçare në Las Vegas , por asnjë sikurse ky”, ka thënë Jim Sullivan, menaxher kryesor i Fremont -it, në një deklaratë.“Ne jemi tepër të ngazëllyer për të qenë një pjesë e këtij çmimi të mrekullueshëm, duke avancuar reputacionin e Fremont si një vend ku fitojnë lojtarët”, ka shtuar më tej Sullivan.Gjithsesi fitimi rekord për një “goditje” ende qëndron në 39.7 milionë dollarë. Ai “u godit” në vitin 2003 në “Excalibur”, sipas Las Vegas Revieë-Journal.