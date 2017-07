Mbani frymën për pushimet! Këta janë 10 ishujt më të lirë të Greqisë

Shtuar më 07/07/2017, ora 16:01

Greqia ka gjithnjë e pëlqyer në verë, si për bukurinë e vendeve të saj, si për çmimet e përballueshme.Ja cilët janë dhjetë ishujt loë cost se ku mund të bëni pushimet tuaja këtë verë… Ishulli SerifosVetëm dy orë larg me varkë nga Pireu, Serifos është në krye listës së destinacioneve të Greqisë. Bukuria e plazheve është e papërshkrueshme dhe në të njëjtën kohë çmimet janë mjaft të ulëta.2. Ishulli KytheraNjihet edhe si Ishulli i Afërditës, ndodhet në jug të Peloponezit, në Detin Jon. Turistët e vlerësojnë për vendet e tij të bukura, fshatrat piktoreskë, monumentet bizantine, fortesat veneciane, kishat e manastiret. Frekuentohet shumë nga grekët vetë dhe është më pak i njohur në turizmin ndërkombëtar. Shtëpitë e peshkatarëve kanë çmime të ulëta.3. Ishulli KarpathosKaparthos ndodhet në juglindje të Detit Egje. Një ndër karakteristikat e tij është era Meltemi që fryn furishëm dhe për këtë është ndër ishujt më të dashur nga serfistët. Hotelet më ekonomikë gjenden në Pigadia. Ishulli AndrosNdodhet në veri të arkipelagut Cicladi dhe është një ishull mjaft i vizituar, pasi është më afër portit të Attica-s. Plazhet e gjatë me rërë dhe ujërat e kristalta ju garantojnë pushime çlodhëse.5. Ishulli ThassosËshtë ishulli grek që ndodhet më në veri të vendit. Thassos është disi larg dhe për këtë është relativisht pak i njohur nga turizmi masiv. Ishulli SymiËshtë një ishull grek në Detin Egje në arkipelagun Dodecanese, rreth një orë larg me traget. Është një ishull relativisht i vogël me shkëmbinj të mrekullueshëm dhe ujëra të kristalta. Pika më e bukur e këtij ishulli është Manastiri i Panormiti, ku pelegrinët mblidhen në nder të Kryeengjëllit Mikel, që konsiderohet mbrojtësi i ishullit.7. Ishulli Ikaria Ishulli Ikaria fsheh mjaft vende piktoreske dhe plazhe të mrekullueshme veçanërisht në pjesën jugore të tij. Për të shkuar aty duhet të bëni një udhëtim të gjatë me traget – kjo e bën një destinacion pak popullor nga turizmi masiv dhe për këtë çmimet janë mjaft të ulëta Ishulli i KretësËshtë ishulli më i madh në gjithë Greqinë dhe për këtë ofron larmishmëri në zgjedhjen e hotelit. Kreta është e pasur me plazhe të shumta, parqe natyrorë dhe mjaft vende antike për t’u vizituar. Ishulli KosJanë të shumta fluturimet loë cost në ishull Kos. Numri i turistëve në këtë ishull rritet çdo vit. Ishulli Milos Ishulli vullkanik i Milos është një perlë e vërtetë dhe vizitohet nga një numër i madh turistësh në verë. Milos ka 75 plazhe.