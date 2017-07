Ja cila është arsyeja përse disa fëmijë lindin me flokë, kurse të tjerë jo

Shtuar më 08/07/2017, ora 15:48

Nëse jeni shtatzanë dhe mendoni si do të jenë flokë t e fëmijës, apo tashmë keni sjellë në jetë beben tuaj dhe e prisnit me më shumë apo më pak flokë, atëherë duhet patjetër të shuani kuriozitetin tuaj. Nga çfarë varet prania e flokë ve"> flokë ve në kokën e fëmijës?Të gjithë bebet në barkun e nënës kanë flokë, ose më saktë e kanë kokën të mbuluar nga një shtresë pushi, e cila ka tendencën të zhduket rreth muajit të 8 të shtatzanisë, më pas gjatë lindjes, rritja e hormoneve të plaçentës shkakton rëniën e flokë ve"> flokë ve.Gjatë muajit të 6-7 të shtatzanisë, fetusi mbulohet nga pushi, e cila formohet nga estrogjeni i prodhuar gjatë shtatzanisë, dhe që zhduket në muajin e 8. Gjatë javëve në vijim formohen flokë t dhe vetullat shkruan pernenat.alSipas mjekëve, disa fëmijë lindin pa flokë sepse gjatë lindjes ata përballen me një rënie së të gjithë flokut (alopeci fronto-parietale), por që kjo nuk do të thotë se folikulat e flokë ve"> flokë ve nuk ekzistojnë. Ato janë atje dhe do t’i japin jetë flokë ve"> flokë ve gjatë muajve në vijim.