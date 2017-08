Fenomeni i rrallë në qiell që nuk duhet humbur, ja çfarë do të ndodhë më 12 gusht

Shtuar më 09/08/2017, ora 22:52

Në natën e 12 gushtit do të ndodhë shiu më i madh i meteorë ve"> meteorë ve. Sipas austronatëve të NASA-S, meteorë t do të ndriçojnë qiellin e natës dhe disa madje mund të duken edhe ditën. Shiu i Perseideve, siç quhet grupi i meteorë ve"> meteorë ve që shkëputet nga bishti i kometës Swift-Tuttle, ndodh çdo vit në periudhën midis 17 korrikut e 24 gushtit , me kulmin midis 9 e 13 gushtit Por intensiteti i shiut të sivjetëm, me 150-200 meteorë në orë (normalja është 80) është një rast i rrallë që nuk duhet humbur, pasi për të parë tjetrin do t’ju duhet të prisni vitin…2126! Perseidet mund të shihen në hemisferën veriore, në pjesën veri-lindore të qiellit dhe në zenit (pika në qiell direkt sipër jush).Sipas Bill Cooke, eksperti i meteorë ve"> meteorë ve në NASA, për të shijuar spektaklin duhet të shkoni në një zonë të errët, në periferi apo fshat dhe përgatituni të qëndroni jashtë për disa orë.Syve iu duhen 30 minuta të përshtaten me errësirën dhe sa më shumë të qëndroni, aq më tepër do të shihni. 150 meteorë në orë do të thotë 2-3 për minutë, përfshirë edhe shigjetat e zbehta përkrah topave të shndritshëm. /albeu.com/