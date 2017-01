Era Istrefi merr nënshtetësinë shqiptare

Shtuar më 20/01/2017, ora 12:32

Era Istrefi tanimë është 100 përqind shqiptare . Këngëtarja ka marrë edhe nënshtetësinë shqiptare me një dekret të zyrtarizuar nga Presidenti i Republikës, Bujar Nishani.“Falederimet e mia për Presidentin e Republikës së Shqipërisë, Ministrinë e Kulturës së Kosovës dhe Shqipërisë janë të panumërta, sinqerisht. Disa gjëra nuk do të kishin ndodhur po të mos ishte kjo pasaportë. Falenderimet e mia janë të panumërta dhe shpresoj se do ta përfaqësoj denjësisht vendlindjen time të dytë anembanë botës ”, shprehet Era.Në kulmin e suksesit të saj muzikor, Era Istrefi ndihet 100 përqind shqiptare dhe krenare për të përfaqësuar Shqipërinë e Kosovën kudo në botë.“Punët e mia për vitin 2017 janë me një turne anembanë botës dhe do të kem mundësi të shkel dhe në ato vende ku duhet viza “Shengen” dhe unë tani do të përfaqësoj të gjithë shqiptarët”, thotë këngëtarja.