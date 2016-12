E njohu në funeralin e të birit, pensionistja martohet me adoleshentin (FOTO LAJM)

Shtuar më 17/07/2016, ora 09:59

Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një pensioniste ka gjetur dashurinë e saj në funeralin e të birit. Almeda Errell, 71 vjeç u martua me Gary Hardwick , 17 vjeç në atë kohë, vetëm tre javë pasi ishin takuar për herë të parë. Hardwick , tashmë 18 vjeç, njihet për pasionin e tij për femrat e moshuara. Ai kishte dalë me një 77-vjeçare para se të njihte “dashurinë e jetës”. Çifti jeton me një prej nipave të Errell-it, që është tre vjet më i madh se bashkëshorti i saj. "Nuk po kërkoja një mashkull më të ri, por ja ku doli Gary . E dija menjëherë se ai ishte i duhuri", është shprehur pensionistja.Kur ata u njohën, nëna e katër fëmijëve ishte në funeralin e djalit të saj, Robertit 45-vjeçar. “Me bashkëshortin tim të parë Donald, kam jetuar 43 vite. Ai vdiq në vitin 2013 dhe unë u ndjeva e vetmuar”, ka shtuar 71-vjeçarja.Ndërsa adoleshenti ka rrëfyer se në momentin që u nda nga e dashura e tij 77-vjeçare, kishte rënë në depresion. Pas kësaj, një fqinjë e ftoi për të marrë pjesë në funeralin e Robert. Aty u njohën dhe Gary shprehet: "Ajo kishte sytë blu më të bukur që kam parë ndonjëherë. Dolëm për herë të parë dhe kuptuam se kishim shumë gjëra të përbashkëta", ka rrëfyer 18-vjeçari. Duke qeshur, Almeda shton: “Ai më bën të ndjehem adoleshente për herë të dytë”. /albeu.com/